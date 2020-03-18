بالفيديو.. «التجارة» تضبط منشأة خزنت كمامات طبية بهدف بيعها لاحقاً

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة ضبط منشأة ارتكبت مخالفة تخزين كميات من الكمامات الطبيبة بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه خلال الجولات الرقابية ومن خلال تحرياتها وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تم ضبط منشأة مخالفة تخزن كميات من الكمامات بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، وتم مصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالة أصحابها للجهات المختصة.

وحذرت الوزارة المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم، وطالبتهم بضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.