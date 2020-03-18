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تنبيه من سفارة المملكة لدى إندونيسيا للمواطنين المؤجلة رحلتهم

تنبيه من سفارة المملكة لدى إندونيسيا للمواطنين المؤجلة رحلتهم
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى إندونيسيا تنبيهاً للمواطنين المقيمين والمؤجل رحلتهم إلى المملكة، بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأسواق التجارية والالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه في حال الاستفسارات يمكن التواصل معها عبر الأرقام المؤقتة والمخصصة على مدار الساعة: هاتف شؤون السعوديين: 00628111806446 – 00628553003000 وهاتف شؤون السعوديين المؤقت: 006281289829398 – 006281289829397

 

وأغلقت السلطات الإندونيسية قبل أيام المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.

 

 

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