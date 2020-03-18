بعد 12 إصابة جديدة.. ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في الكويت لـ142 حالة

تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس، ارتفع إلى 142 حالة، وتم شفاء 15 حالة منها، ويوجد 127 حالة مصابة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ومنها 4 حالات داخل العناية المركزة.

وأضاف الدكتور عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الكويتية للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن 9 حالات خرجت من الحجر الصحي بعد إتمام عملية الفحص الخاص بها؛ ليكون إجمالي عدد الحالات التي غادرت الحجر الصحي في البلاد 573 حالة.

ووفق صحيفة “القبس”، أضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الحالات الـ12 الجديدة المسجلة، هي ثمانية مرتبطة بحالة السفر إلى المملكة المتحدة؛ منها ست حالات لكويتيين، وحالة واحدة أمريكية وواحدة إسبانية.

وأضاف هناك حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبط بالسفر إلى سويسرا، والحالة الأخيرة لا تزال في التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة؛ منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 573؛ فيما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.