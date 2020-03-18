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مجاناً.. توزيع معقمات أنتجتها «أمانة الرياض» على المواطنين والمقيمين (صور)

مجاناً.. توزيع معقمات أنتجتها «أمانة الرياض» على المواطنين والمقيمين (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

وزعت الفرق التابعة لأمانة منطقة الرياض، المعقم الذي أنتجته الأمانة، في 25 موقعاً داخل مدينة الرياض، بشكل مجاني على المواطنين والمقيمين.

وشملت هذه المواقع الإشارات المرورية، وعدداً من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد في المملكة.

يشار إلى أن مبادرة إتاحة المعقم لعموم سكان مدينة الرياض تأتي ضمن توجيهات القيادة بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وبمتابعة دقيقة من أمير المنطقة ونائبه، واستشعارًا بضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد اعتمدت الجل المعقم للأيدي، الذي أنتجته أمانة الرياض في مختبراتها.

 

 

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