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استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة «كورونا»

استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد محمد المتعب استشاري في علم الطب البشري، أن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد وبالتالي المحافظة على صحة هذا الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول والسكر والأكل المهدرج وغيرها من مضرات الصحة هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض والتي تأتي في مقدمتها فيروس كورونا المنتشر حالياً.

وأوضح “المتعب”، على حسابه الرسمي  في “تويتر” قائلاً: “خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد فلابد من الاهتمام بها لأنها الأصل، لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة”.

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