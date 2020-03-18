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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

القوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية شاغرة.. رابط التقديم

القوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية شاغرة.. رابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في مستشفيات (القوات المسلحة بالجنوب – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل – مستشفيات القوات المسلحة بالطائف) بمسميات الوظائف التالية:

CONSULTANT GENERAL RADIOLOGIST

RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC

RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC

RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة

RGN OR KFMH – ممرض/ـــة

REGISTRAR IN PALLIATIVE CARE

RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER

RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD

RGN FCM

RGN GYNAE WARD

RGN- POST PARTUM

RGN OB GYNAE CLINIC

MIDWIFE ER

RGN – NICU/ أطفال حديثي الولادة

PEDIATRIC CONSULTANT – NEPHROLOGIST

CONSULTANT IN PEDIATRIC (HEMATOLOGY/ONCOLOGY)

Dental Assistant- مساعد طبيب اسنان

WOUND CARE NURSE

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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