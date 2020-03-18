«صحة مكة» توضح حقيقة إغلاق مستشفى خاص بسبب «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، قائلا: “لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة لهذا السبب”.

وأضاف: “أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية، مؤكداً أنه على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.