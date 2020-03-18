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توضيح من «البيئة» بشأن ظهور أسراب «الدبا» في المنطقة الشرقية

توضيح من «البيئة» بشأن ظهور أسراب «الدبا» في المنطقة الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري أن أجزاء من المنطقة الشرقية على موعد مع ظهور صغار الجراد «الدبا» خلال أيام بعد انتهاء تفقيس البيض الذي وضعته نتيجة تزاوج أعداد هائلة منه طوال الفترة الماضية في المنطقة.

وأوضح المطيري، وفقاً لـ«اليوم»، أن مجموعات النمل التي انتشرت بعض المقاطع عنها ليست نملاً، مشيراً إلى أن هذا النوع هو «الدبا» صغار الجراد، ويأتي نتيجة عملية التزاوج والتفقيس، مؤكداً أنهم في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على أتم الاستعداد لمواجهته ومكافحته.

وأفاد بأن «الدبا» قد ينشأ في المنطقة، فالأسراب التي داهمت المنطقة خلال الشهر الماضي، إذا قدر لبعضها التزاوج ووضع البيض قبل مكافحته، فمن المتوقع أن تظهر مجاميع «الدبى» في الأيام القادمة.

وتوقع أن يبدأ ظهورها هذا الأسبوع في الأجزاء الغربية من محافظة الجبيل، وكذلك في الأجزاء الجنوبية من محافظة النعيرية، والأجزاء الشمالية الغربية من محافظة بقيق، وفي مزارع غرب المطار وأجزاء من محافظة الأحساء.

الجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية كانت على موعد مع أسراب الجراد الهندي قبل شهر، حيث بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية في مكافحته بعدد كبير من الفرق، من خلال رش المبيد؛ لحماية المسطحات الخضراء والمزارع.

 

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