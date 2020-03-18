«صحة الباحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابة بـ«كورونا» في المخواة

تواصل- فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي، ما تم تداوله حول وجود إصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح الشطي، أن ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد إلى مستشفى المخواة العام غير صحيح، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل إصابات في المنطقة.

وأشار إلى أن صحة الباحة على أتم الجاهزية والاستعداد لأي طارئ وعملت على وضع خطط للطوارئ في حالة تفشي المرض، مبيناً أن من أبرز استعدادات صحة الباحة لمواجهة المرض استقبال جميع الحالات المشتبه بها في جميع مستشفيات المنطقة، واتباع الإجراءات الوقائية من عزل الحالات حتى ظهور النتائج، وكذلك حصر المخالطين لاتباع معايير الصحة العامة.