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مصادر: السماح بتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة لمدة شهر

مصادر: السماح بتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة لمدة شهر
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر مطلعة أن المستشفيات والمدن الطبية الحكومية في مختلف مناطق المملكة منحت صلاحية تأجيل المراجعات الروتينية للعيادات الخارجية والعمليات الجراحية غير العاجلة، وتحديد مواعيد جديدة للمراجعين لمدة شهر تقريباً، إضافة إلى توجيه المنشآت الصحية الحكومية بتقليص وجود العاملين من الكوادر الإدارية والفنية والمساندة بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك حرصاً على سلامة المرضى وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لـ”الوطن”، فقد أصدرت المنشآت الصحية تعاميم مشددة لمنسوبيها تؤكد منع دخول غير الكوادر الصحية المصرح لها إلى أقسام الإسعاف والطوارئ في جميع المنشآت الصحية، والتأكيد على اتخاذ إجراءات إدارية لمعاقبة أي موظف يخالف التعليمات بالدخول إلى أقسام الطوارئ بدون تصريح.

وتضمنت التوجيهات التي تلقتها المنشآت الصحية التشديد على التزام الكوادر الصحية العاملة فيها بالبروتوكولات المعتمدة للوقاية من العدوى في أقسام الطوارئ وكافة مرافق المنشأة الصحية، إضافة إلى إعطاء صلاحيات للمستشفيات بالسماح بخروج المرضى المنومين الذين يمكن متابعة برامجهم العلاجية داخل منازلهم، مع الاستمرار بمتابعة حالتهم بالوسائل التقنية المتاحة والزيارات الروتينية لهم.

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