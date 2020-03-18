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اليمن.. مقتل 20 حوثياً بينهم قيادي وجرح آخرين في مأرب

اليمن.. مقتل 20 حوثياً بينهم قيادي وجرح آخرين في مأرب
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تواصل – واس:

لقي أكثر من 20 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن الجيش الوطني اليمني يخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدّة جبهات بصرواح مخلفة قتلى وجرحى من المليشيات”.

وأضاف المصدر “أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية، وأسفر القصف عن سقوط قتلى من المليشيا بينهم قيادي ميداني إلى جانب سقوط عدد من الجرحى، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية”.

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