شرطة مكة تكشف حقيقة إصابة مقيمة عربية بـ«كورونا» في جدة

تواصل – واس:

باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن مقيمة عربية ظهرت في مقطع فيديو تعاني من اعتلالات نفسية.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً بهذا الشأن، واتضح أنها مقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني من اعتلالات نفسية.

ونفى الغامدي ما يتم تداوله بشأن إصابتها بفيروس كورونا، مضيفا أنه بمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.