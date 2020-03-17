الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عامل يبكي على باب أحد مساجد الرياض (صور مؤثرة)

عامل يبكي على باب أحد مساجد الرياض (صور مؤثرة)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعامل جلس أمام باب أحد المساجد في الرياض، باكيا بعد قرار إغلاقها احترازيا للوقاية من فيروس كورونا.

وعلق إمام المسجد ويدعى معاذ القحطاني على الصورة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله: “هذا العامل من جماعة مسجدي ومن المحافظين على الصلوات جميعها، ووالله دائماً مصاحب القرآن وملازماً خلف المحراب، وجدته يبكي ويدعو الله”.

وتابع إمام المسجد قائلا: “والله لن يرده الله ولن يرد دعوات المؤمنين، أبشروا بالفرج، ارفعوا اكف الضراعة وادعوا ربكم وأبشروا
نستغفر الله ونتوب إليه”.

 

مواد ذات صلة

توجيه جديد من الشؤون الإسلامية لأئمة مساجد الرياض بشأن «كورونا»

توجيه جديد من الشؤون الإسلامية لأئمة مساجد الرياض بشأن «كورونا»

الرياض.. انهيار سقف مواقف أحد المعارض بـ«حي الياسمين» (صور)

الرياض.. انهيار سقف مواقف أحد المعارض بـ«حي الياسمين» (صور)

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط الطريق بـ«ربوة الرياض»

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط الطريق بـ«ربوة الرياض»

إغلاق المجمعات والمطاعم والأسواق الشعبية في 3 مناطق بالمملكة

إغلاق المجمعات والمطاعم والأسواق الشعبية في 3 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>