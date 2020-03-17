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مآذن مساجد الرياض تصدح بـ«صلوا في بيوتكم» (فيديو)

مآذن مساجد الرياض تصدح بـ«صلوا في بيوتكم» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأذان في المملكة بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، حيث ردد المؤذن قائلا: “صلوا في بيوتكم”، وذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بوقف الصلاة في المساجد فورا، كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أوضحت في بيان لها أنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً.

وأضاف “عندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم.وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت”.

 

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