«الخثلان» يوضح الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة الأذان (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء السابق، معنى “صلوا في رحالكم”، وهل الأفضل يقال الصلاة في الرحال أم في البيوت؟”.

وردا على سؤال في هذا الشأن قال الشيخ الخثلان: “يُخاطب الناس بما يعرفون، والناس الآن في بيوتهم وليسوا في الرحال”.

وتابع أن الصلاة في الرحال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر، وقال صلى الله عليه وسلم: “الصلاة في الرحال”.

وأضاف الدكتور سعد الخثلان: “لذلك المشروع أن يقال في الأذان بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، وبدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين”.