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مكة.. إجراءات جديدة في «المسالخ» للوقاية من كورونا

مكة.. إجراءات جديدة في «المسالخ» للوقاية من كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، المستثمرين بمسالخ مكة المكرمة التابعة للأمانة، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وشدَّدت وكالة الخدمات بالأمانة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة لحماية مرتادي المسالخ، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للعاملين وقياس درجات حرارتهم باستمرار والتأكد من حالتهم الصحية واستبعاد أي عامل تظهر عليه علامات المرض وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة حالته الصحية.

وأكَّد مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته، متابعة غسل أيدي العاملين بالماء والصابون وتطهيرها مع المحافظة على مسافة بين الجزارين أثناء العمل ومنعهم من الخروج من المسالخ أثناء وقت الدوام، وغسل وتعقيم المعدات والآلات بشكل دوري، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة.

تأتي هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

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