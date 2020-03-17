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«وقاية» تبدأ دراسة التسلسل الوراثي لفيروس «كورونا» بالمملكة

«وقاية» تبدأ دراسة التسلسل الوراثي لفيروس «كورونا» بالمملكة
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تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” SaudiCDC عن البدء في مختبراته بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية “next generation sequencing”.

وأوضح المركز أن تلك الدارسة ستساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.

ويعمل “وقاية” على تحقيق عدة مقاصد تشمل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات والتهديدات الصحية الأخرى ومكافحتها، ورصد وقياس وتقييم صحة السكان والمخاطر ذات الصلة بالمملكة لسن السياسات والبرامج المناسبة وتقديم حلول مبتكرة للصحة العامة مبنية على الأدلة العلمية وتأهيل الكوادر البشرية بمجالات الصحة العامة والعمل كهيئة مرجعية لمبادرات الصحة العامة.

كما يلعب المركز دوراً مهماً في الوقاية من الأمراض المعدية التي تهدد الصحة العامة من خلال المتابعة المستمرة لعدد من الحالات وتقييم المخاطر وتفعيل البرامج والخطط والقضاء عليها.

يشار إلى أن مركز “وقاية” تأسس في عام 1434 هـ بقرار مجلس الوزراء الموقر، ليكون أحد المؤسسات الصحية التي يقع على عاتقها السعي لتحقيق بعض الجوانب الصحية من رؤية 2030م بما يخص الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمملكة ويهتم برصد الأمراض المعدية وغير المعدية وتعزيز الصحة بالمملكة العربية السعودية .

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