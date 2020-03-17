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إجراءات «الشؤون البلدية» للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة.. التفاصيل كاملة

إجراءات «الشؤون البلدية» للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة.. التفاصيل كاملة
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تواصل- واس:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار أعمال الرقابة البلدية والنظافة العامة وأعمال الرّش والجولات التفتيشية المكثفة، للحفاظ على الصحة العامة بكافة مدن وقرى المملكة.

وأشارت الوزارة إلى توفير وتقديم الخدمات الإلكترونية لخدمة المستفيدين والمستثمرين من منازلهم، دون تكبّد عناء مراجعة الأمانة أو البلدية، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفداً لجهود السيطرة عليه.

وبهذا الشأن.. تتخذ الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة، العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الفِرَق الميدانية تواصل حالياً أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، ورشّ المدن بالمبيدات، وغسل وتعقيم الشوارع والأرصفة والساحات العامة.

كما شدّدت على أن الإجراءات الاستباقية المعنية بالتصدّي لفيروس كورونا، تشمل الجولات الرقابية المكثفة للـتأكد من التزام المحلات التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة، وتوفير موادّ التعقيم في هذه المرافق، بالإضافة إلى مراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية البلدية من نظافة وتطهير، وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك برامج وحملات توعوية وتثقيفية عن الفيروس، تستهدف المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والعاملين فيها ومرتاديها، تشمل توزيع المطويّات والمطبوعات التوعوية والتعريف بطرق الوقاية، مع تقديم النصائح في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، للتوجّه إلى المرافق الصحية.

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