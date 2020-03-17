«الصحة»: 133 إصابة بفيروس كورونا في المملكة بينها 6 حالات تعافت

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه لم يتم رصد حالات مصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) في المدارس، كما أن جميع الحالات التي تم تسجيلها حالتها مستقرة عدا حالة واحدة.

وأضاف أنه تم تسجيل 133 حالة مؤكدة في المملكة، من بينها 6 حالات تعافت، وما زال 127 حالة مستمرين في العلاج، مبيناً أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا.

وتابع العبد العالي أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي الوزارة لاصحة إلى أن خطر الإشاعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، وتبثّ رعبا غير مبرر.