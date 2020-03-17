توجيه جديد من الشؤون الإسلامية لأئمة مساجد الرياض بشأن «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تعميم لها، أئمة المساجد وخطباء الجوامع بتوعية الناس في خطبة الجمعة وطمـأنتهم تجاه الإجراءات المتخذة وأنها احترازية وتهدف لحفظ النفس والتي هي من مقصد الشرع الحنيف.

وتضمن التعميم الموجه لفرع الشؤون الإسلامية بالرياض، التأكيد على أن هذه الإجراءات إنما هي من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها.

كما اشتمل التعميم ضرورة توجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية المطهرة في مثل هذه الأحوال وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها وعليهم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.