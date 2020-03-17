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5 طرق تقوي مناعة كبار السن للوقاية من كورونا

5 طرق تقوي مناعة كبار السن للوقاية من كورونا
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تواصل – وكالات:

أكدت تقارير طبية خاصة بوباء كورونا المستجد أن كبار السن هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر هذا الفيروس، وأن من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يتضاعف لديهم احتمال الإصابة بمضاعفات عدوى كورونا.

كذلك تزداد المخاطر أكثر إذا كان المصاب لديه مشاكل في القلب أو الرئة أو مرض السكري، لأن هذه الأمراض تضعف مناعته، فيما ينصح الخبراء كبار السن باتباع الطرق التالية لتقوية المناعة:

1- تناول أطعمة صحية غنية بفيتامين “سي” و”إي” و”أ” إلى جانب الزنك.

2- تجنّب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات واللحوم المصنعة لأنها تضعف المناعة.

3- النشاط والحركة باستمرار، ويومياً مارس التمارين في البيت.

4- النوم 7 ساعات ونصف على الأقل يومياً.

5- تناول اللقاح المضاد للإنفلونزا وخاصة لمن هم فوق الـ 65.

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