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هل يمكن إصابة المتعافي من «كورونا» بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» ترد

هل يمكن إصابة المتعافي من «كورونا» بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» ترد
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة في ردها على أحد المتابعين لحساب الوزارة من خلال حسابها “الصحة-937” عمّا إذا أُصيب شخصٌ بفيروس كورونا الجديد ثم شُفي، هل من الممكن أن يُصاب مرة أخرى، لتؤكّد الوزارة أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس.

ولفت حساب “الصحة- 937”  إلى أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس بعد الإصابة به، نتيجة تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة، حيث إنه مازالت الدراسات الوبائية قائمة لفهم نشاط فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر.

 

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