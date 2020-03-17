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توقعات «الأرصاد»: تقلبات جوية وأمطار رعدية على عدة مناطق حتى هذا الموعد

توقعات «الأرصاد»: تقلبات جوية وأمطار رعدية على عدة مناطق حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى يوم الجمعة المقبل على عددٍ من المناطق، تتضمن نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في النهار، وهطول أمطار على عددٍ من المحافظات.

وتوقعت الأرصاد، أن تتأثر معظم المناطق اليوم بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى، وأن تشهد المناطق الوسطى والشمالية والغربية والشرقية انخفاضاً في درجات الحرارة مساء الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، سيشمل مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، وعسير، والشرقية، والرياض والقصيم، ما يتسبب في تدني الرؤية الأفقية ببعض هذه المناطق وشبه انعدام في الرؤية الأفقية في البعض الآخر.

كما توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار متوسطة مصحوبة بتساقط البرد اليوم على محافظات عرعر، ورفحاء، وطريف بمنطقة الجوف، وهطول أمطار متوسطة اليوم أيضا على معظم محافظات منطقة حائل.

وتوقع التقرير هطول أمطار متوسطة اليوم تستمر حتى يوم الجمعة المقبل على عدد من المحافظات، مصحوبة بتساقط البرد في بعضها، تشمل بعض محافظات: الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، بينما يقتصر هطول الأمطار المتوسطة المصحوبة بتساقط البرد اليوم (الثلاثاء) على بعض محافظات الجوف.

 

 

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