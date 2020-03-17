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تطورات جديدة في قضية المُختطف «نسيم الحبتور»

تطورات جديدة في قضية المُختطف «نسيم الحبتور»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي سعد بن شايع عن معلومات جديدة تتعلق بمكان تواجد نسيم حبتور، المختطف قبل 24 عامًا وهوية الخاطفين.

وأوضح المحامي سعد بن شايع، خلال استضافته في برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “الإخبارية”، أن “هناك شخصًا اتصل به وأوضح له معرفته بنسيم حبتور، وكذلك معرفته بالحاضنين له، وذكر أسماءهم”.

وأكد أنه “تم منح مهلة 7 أيام للحاضنين، فإن تابوا ورجعوا إلى الله، وأدخلوا الفرحة على عائلة نسيم فبها ونعمت، وإلا سيتم اللجوء للقضاء”، مضيفاً: “وجهنا حديثنا للحاضنين كنداء ترغيبي إنساني وعاطفي لنبين لهم الأثر الدنيوي والديني، الذي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وتابع المحامي: “وضعنا مدة محددة لعلهم يعودوا لصحوة الضمير ويرجعوا لإظهار الحقيقة، وإن لم يحصل ذلك نعود للمكافأة التي ذكرناها، وهي مبلغ مليون ريال لمن يبلغ عن نسيم”، موجها حديثه لحاضني نسيم قائلًا: “يا أيها الحاضن لديك أقارب وأصدقاء، ولابد أن هناك من يعلم عن ذلك، وهي مكافأة مغرية لمن يبلغ عن مكان نسيم”.

 

 

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