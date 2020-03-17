«Stc» تُعلن تحمل رسوم الإيقاف المؤقت لخدمات المنشآت ومضاعفة بيانات الإنترنت مجاناً

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أعلنت stc دعمها بتحمل رسوم إيقاف الخدمة المؤقت لخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ترغب بإيقاف خدماتها مؤقتاً حتى نهاية ابريل 2020.

يأتي ذلك ضمن تفاعلها مع توجهات الدولة وتخفيف الآثار المالية التي قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كوفيد 19 (كورونا) الجديد.

كما أعلنت stc عن زيادة سعة البيانات إلى الضعف مجاناً لعملائها في باقات كويك نت مسبق الدفع، سواءً الحاليين أو الجدد، وذلك لدعم العملية التعليمية وتمكين منسوبي الجهات الحكومية والخاصة من مواصلة أعمالهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا بتعليق الدراسة ولجوء العديد من الجهات إلى خيار العمل عن بعد.

وضاعفت الشركة البيانات خلال هذه الفترة إدراكاً منها بأهمية البيانات لعملائها، لا سيما مع توجه غالبيتهم نحو الاعتماد بشكل أكبر على الإنترنت في إدارة العديد من شؤونهم اليومية، مؤكدة أنها ستلبي احتياجاتهم المتزايدة من خلال تزويدهم بخدمات اتصال تتسم بالجودة وتناسب أسلوب حياتهم.

وتمت زيادة سعة بيانات باقات كويك نت 10 جيجا و50جيجا و100 جيجا إلى الضعف بصورة تلقائية، دون أي رسوم إضافية، حيث إنه بإمكان عملاء كويك نت مسبق الدفع الحاليين أو الجدد الاستفادة من هذا العرض، وستستمر فترة مضاعفة البيانات إلى 16 مايو المقبل.

وقد وفرت stc مؤخراً حلولاً رقمية للوصول لعدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم والصحة مجاناً ودون استهلاك أي بيانات، استشعارا منها بالمسئولية الاجتماعية.