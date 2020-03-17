«التجارة» تؤكد: الكميات المُنتجة من الكمامات الطبية كافية للسوق المحلي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة عمليات تصنيع الكمامات الطبية بأحد المصانع الوطنية، حيث كان المصنع يستعد لتوريدها للصيدليات ومنافذ البيع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 مصانع تنتج ملايين الكمامات الطبية شهريا بمختلف أنواعها، وأن جميع المكونات الخام للكمامات وطنية 100%.، مؤكدة أن الكميات المنتجة من الكمامات في هذه المصانع كافية للسوق المحلي.

كما نفذت الفرق الرقابية في وزارة التجارة عددًا من الجولات على المصانع الوطنية لتصنيع الأقنعة الطبية، للتأكد من وفرة المخزون.