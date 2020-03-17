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«أبل» تستعد للكشف عن مفاجأة للمستخدمين بشأن هاتفها المقبل

«أبل» تستعد للكشف عن مفاجأة للمستخدمين بشأن هاتفها المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة “أبل”  للكشف عن مفاجأة في هاتف “آيفون” المقبل، ونشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص التسريبات المرتبطة بهواتف “آيفون” الجديدة كافة، التي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن “أبل” تجهّز إطلاق هاتف “آيفون 8 بلس” بشاشة بقياس 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع “أيه 13” مثلها مثل هاتف “آيفون 11″، إضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف بديلة لهواتف “آيفون” منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه “فيس آي دي”، كما تعتزم الشركة الأمريكية طرح  كذلك 4 طرازات جديدة من حاسبات “آيباد برو”، التي ستدعم تقنيات “واي فاي” أحدث وأسرع، وسيتم تشغيلها بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث “آي أو إس 14″، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.

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