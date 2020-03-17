«الحصيني» يتوقع: أمطار يعقبها موجة برد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الساعات المقبلة أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلال الـ 36 ساعة المقبلة من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف ودول الخليج يسبقها ارتفاع في الحرارة”.

وأضاف: “ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة، متوقعاً نشاطاً للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق -إلا أن يصرفها الله-، ويُتوقع أن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات بَرَد”.