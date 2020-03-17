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«الصحة» تصدر دليلاً توعوياً عن «كورونا الجديد» بعدة لغات

«الصحة» تصدر دليلاً توعوياً عن «كورونا الجديد» بعدة لغات
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة؛ دليلاً توعوياً بعدة لغات، ضمن رسائلها التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تستهدف من خلاله توعوية المواطنين والمقيمين.

كما تهدف “الصحة” رفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية ، وتتضمن اللغات ، الفلبينية، إلاوردو، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية.

ويشمل الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا (كوفيد19)، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي؟، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.

ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:

العربية: 🇸🇦

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdf

الإنجليزية: 🇺🇸

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf

‏الفرنسية: 🇫🇷

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf

‏الروسية: 🇷🇺

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf

‏ ‏البرتغالية: 🇵🇹

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf

‏الأردو: 🇮🇳

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf

‏الفلبينية🇵🇭

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf

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