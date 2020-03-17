مجلس الوزراء الكويتي: السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار لمَن يخفي إصابته بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أُقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون جديد، يقضي بمحاكمة مَن يخفي إصابته بأحد الأمراض المعدية، ومنها فيروس “كورونا”، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره متعمدًا، بالسجن حتى 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار، أو بالعقوبتين معاً.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس (الإثنين) ، وذلك في إطار جهود حكومة الكويت المبذولة لمكافحة انتشار “كورونا”.

واستمع المجلس خلال اجتماعه إلى تقرير من وزير الصحة الكويتي حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس “كورونا” على المستوى المحلي في الكويت، وعلى المستوى العالمي.