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تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)

تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

وثَّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي آلية تعقيم ونظافة مسجد قباء بالمدينة المنورة، حيث تتم عملية التعقيم على 3 فترات يومياً.

وأظهر المقطع مشاركة كوادر فنية وآلات متخصصة ومتطورة في عملية التنظيف والتعقيم لأعمدة وإنارات ودواليب المصاحف بالمسجد، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق الإجراءات الاحترازية التي تواصل تنفيذها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد مسجد قباء أول مسجد أسسه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وخطَّه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، كما شارك -عليه الصلاة والسلام- في وضع أحجاره ولبناته الأولى، ثم أكمله الصحابة -رضوان الله عليهم-.

 

 

 

 

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