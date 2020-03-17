الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رئيس بنك التنمية الاجتماعية يُبشر المستفيدين بمضاعفة مبالغ الإقراض (فيديو)

رئيس بنك التنمية الاجتماعية يُبشر المستفيدين بمضاعفة مبالغ الإقراض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن البنك لن يعتمد سياسة شد الحزام؛ بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، بل فعل العكس بمضاعفة مبالغ الإقراض.

وقال الراشد في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه باستباق الأحداث، وأن عجلة الاقتصاد لابد أن تستمر ويجب أن يكون لكل إنسان قوة شرائية، مضيفاً أنهم تلقوا موافقة بمضاعفة مبالغ الإقراض من 6.5 مليار ريال كما كان مخططاً له قبل أزمة كورونا، لتتضاعف إلى 12 مليار ريال”.

وأشار إلى أن أزمة كورونا غير مألوفة عالمياً ومعظم الحكومات مرتبكة بسببها، مبيناً أنه كمواطن يشعر بالفخر لموقف حكومة المملكة في تعاملها مع هذه الأزمة.

 

 

مواد ذات صلة

تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)

تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)

تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب ⁧«المرور» بالمملكة

تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب ⁧«المرور» بالمملكة

فرنسا تغلق منطقة الشينغن وتقيد الحركة في البلاد بسبب كورونا

فرنسا تغلق منطقة الشينغن وتقيد الحركة في البلاد بسبب كورونا

«نخدمك في بيتك».. مباردة جديدة من أمير القصيم

«نخدمك في بيتك».. مباردة جديدة من أمير القصيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>