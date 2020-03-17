رئيس بنك التنمية الاجتماعية يُبشر المستفيدين بمضاعفة مبالغ الإقراض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن البنك لن يعتمد سياسة شد الحزام؛ بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، بل فعل العكس بمضاعفة مبالغ الإقراض.

وقال الراشد في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه باستباق الأحداث، وأن عجلة الاقتصاد لابد أن تستمر ويجب أن يكون لكل إنسان قوة شرائية، مضيفاً أنهم تلقوا موافقة بمضاعفة مبالغ الإقراض من 6.5 مليار ريال كما كان مخططاً له قبل أزمة كورونا، لتتضاعف إلى 12 مليار ريال”.

وأشار إلى أن أزمة كورونا غير مألوفة عالمياً ومعظم الحكومات مرتبكة بسببها، مبيناً أنه كمواطن يشعر بالفخر لموقف حكومة المملكة في تعاملها مع هذه الأزمة.