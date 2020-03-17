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فرنسا تغلق منطقة الشينغن وتقيد الحركة في البلاد بسبب كورونا

فرنسا تغلق منطقة الشينغن وتقيد الحركة في البلاد بسبب كورونا
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تواصل – وكالات:

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق وباء كورونا، مضيفا أن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال ماكرون، في خطاب بشأن تفشي كورونا، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما، موضحا أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة “شينغن”.

وتابع الرئيس الفرنسي، مخاطبا الفرنسيين “علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض”.

وأشار إلى أن السلطات اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، وحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.

وتعهد ماكرون بتقديم كافة التدابير اللازمة لأجل حماية الأطفال، قائلا إن مستشفى عسكريا ستجري إقامته في منطقة الألزاس، شمالي البلاد.

وسجلت فرنسا أكثر من 6633 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا مصرعهم من جراء مضاعفات المرض.

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