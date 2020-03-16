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«الموارد البشرية» تصدر الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص

«الموارد البشرية» تصدر الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وأوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وجاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظامًا تقنيًا تتوفر فيه كحدٍ أدنى المواصفات الآتية:

1. يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه.

2. يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله. كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن  الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك. وللاطلاع على الدليل يمكن زيارةالرابط.

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