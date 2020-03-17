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مكة.. إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة بعد رصد عدة مخالفات

مكة.. إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة بعد رصد عدة مخالفات
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تواصل – فريق التحرير:

قررت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة إغلاق تحفظي لقسمَي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة؛ وذلك بعد رصد عدد من المخالفات في المادة (م٣، ١٠، ١٧) من نظام المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضحت صحة مكة المكرمة، في بيان لها، أن اللجنة التفتيشية رصدت مخالفات عدة، منها: عدم وجود غرفة عزل لانتظار حالات الأمراض التنفسية، وعدم وجود تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية في ظل وجود ١١ عيادة تعمل أثناء مرور اللجنة، إضافة إلى عدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمستشفى، كما تم رصد عدم وجود غرفة عزل سالبة الضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة الـ٢٣؛ وبناء على ذلك أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمَي الطوارئ والعيادات بالمستشفى، ولا يعاد فتحهما إلا بعد مرور لجنة مختصة، تؤكد تلافي الملاحظات.

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