مواطن عائد من إيطاليا يروي تجربته بالحجر المنزلي.. ماذا تعلم؟ (فيديو)

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روى المواطن صالح بن أحمد الهذلول تجربته في الحجر المنزلي الذاتي الذي قرر وضع نفسه فيه، حتى لا يتسبب في أي أذى للآخرين، وأهم درس تعلمه بعد عودته من إيطاليا مؤخرا حيث ينتشر بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الهذلول، الذي يعمل معمارياً ومصوراً فوتوغرافياً، إنه كان في رحلة لإيطاليا، ومع انتشار الوباء هناك قرر العودة للمملكة.

وأضاف أنه فور وصوله لمنفذ الدخول بالمملكة رُفع اسمه مع آخرين لمكافحة العدوى فأكدوا أن حالتهم سليمة، لكن قد يكونون يحملون الفيروس ولم تظهر أعراضه.

وتابع، خلال اتصال مرئي مع موظف بوزارة الصحة، أنه يتحاشى الاختلاط بالناس وقرر عزل نفسه في المنزل، حتى لا يتسبب في الضرر لأي من أفراد المجتمع، خاصة كبار السن والأطفال، مشيراً إلى أنه يعتمد على طلبات التوصيل الإلكترونية لشراء أغراضه.

وختم الهذلول بقوله إن أهم درس تعلمه من هذه التجربة هو أن الصحة غالية، وأن الأمر غير قابل للمزاح، مشيراً إلى أن أسلوب حياته تغير تماماً وأصبح أكثر حرصاً على النظافة، خصوصاً غسل اليدين.