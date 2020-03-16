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بريطانيا.. رئيس الوزراء يدعو المصابين بـ«كورونا» إلى عزل أنفسهم وعوائلهم

بريطانيا.. رئيس الوزراء يدعو المصابين بـ«كورونا» إلى عزل أنفسهم وعوائلهم
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تواصل – وكالات:

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، مصابي فيروس كورونا بعزل أنفسهم وعائلاتهم لمدة أسبوعين.

وقال جونسون، خلال أول سلسلة من الإحاطات اليومية بشأن فيروس كرونا المستجد عن عدة إجراءات جديدة لمحاربة إنتشار المرض.

ودعا جونسون في مؤتمر صحفي المواطنين البريطانيين إلى عدم التجمهر بأعداد كبيرة لأن أجهزة الطوارئ لن تستطيع تقديم الخدمات المناسبة لحمايتهم في ظل الأوضاع الحالية، حاثأ على الإمتناع عن السفر والفعاليات الاجتماعية إلا للضرورة.

وأضاف أن ذروة انتشار المرض باتت على بعد أسابيع معدودة من الآن وعليه سيتم اتخاذ تدابير مهمة في الوقت المناسب، موضحا أن تقديرات الحكومة لم تتغير بعد بشأن استمرار الدراسة في المدارس والجامعات.

وقال كبير المستشارين الطبيين في حكومة المملكة المتحدة، الدكتور كريس ويتتي، خلال المؤتمر إن احتمال الوفاة جراء الإصابة بالفيروس لأي شخص “منخفض للغاية”.

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