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مدني تبوك ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي بمنطقة وعرة (صور)

مدني تبوك ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي بمنطقة وعرة (صور)
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تواصل – واس:

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، عملية إنقاذ أحد المواطنين بالمنطقة، سقط من جبل بالقرب من طعس القارة، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الإنقاذ توجهت للموقع وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر، وأن حالته الصحية مستقرة.

ودعا الرائد الشمري الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنزه البري، مذكرًا برقم التواصل الموحد (998) في الحالات الطارئة.

 

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