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«المياه الوطنية» تغلق جميع فروع خدمات العملاء بمختلف المناطق

«المياه الوطنية» تغلق جميع فروع خدمات العملاء بمختلف المناطق
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تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الاثنين، إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة بداية من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة في بيانها لها، أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وأكدت المياه الوطنية، استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لجميع عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني (اضغط هنا)، على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة، واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة، والبعد عن التجمعات.

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