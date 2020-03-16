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خلال 24 ساعة.. 349 وفاة و3233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

خلال 24 ساعة.. 349 وفاة و3233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا
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تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الإيطالية اليوم الإثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بحصيلة بلغت المئات.

وأعلنت إيطاليا أن 349 شخصا فارقوا الحياة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.

ووثقت السلطات 3233 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.

وصرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

يشار إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابين في كامل إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700 حالة وفاة.

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