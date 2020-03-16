خبير تقني يحذر من خطورة تطبيق «العرق السعودي»

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير التقنية فيصل السيف من تطبيق ذكي انتشر استخدامه بين المواطنين والمواطنات وتداول مغردون نتائجه عبروسم (#العرق_السعودي).

وأوضح السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن التطبيق يقوم بتحليل صور الوجه ويعطي نسبة الشبه بين ملامحك وملامح سكان الدول.

وحذر السيف من أن سياسات الاستخدام الخاصة بالتطبيق تمنحه حق اسخدام صور المستخدمين وكذلك حق استخدمها مع الغير.

ونصح الخبير التقني الجميع بحذف هذا التطبيق موضحا أنه يتيح تجربة مجانية لمدة 3 أيام وبعدها يقوم بخصم 75 ريالا بشكل تلقائي”.