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كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا؟

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا؟
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تواصل – فريق التحرير:

نشرالحساب الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي“سدايا” عدة تغريدات يوضح فيهاكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن للذكاء الاصطناعي دور كبير في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، باكتشافه واحتوائه بالإضافة إلى أساليب الوقاية منه.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في اكتشاف فيروس كورونا (كوفيد-19) عبر عدة نقاط، أبرزها الاكتشاف المبكر للمرض والتحذير منه قبل التوسع في الانتشار، وتوفير معلومات ملخصة (dashboards) عن أماكن وأعداد المصابين وحالتهم الصحية.

وخلصت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى أن “الذكاء الاصطناعي يُساعد في تقديم توقعات عن انتشار المرض، بالتعرف على نمط انتشاره وتوقع الإصابات وأماكنها، والتعرف على مستوى الحالة المرضية واحتمالية الشفاء”.

 

 

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