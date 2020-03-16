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أمانة الرياض توزع «الجل المعقم» مجاناً بالأماكن العامة غداً

أمانة الرياض توزع «الجل المعقم» مجاناً بالأماكن العامة غداً
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض زيادة كمية إنتاجها من الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الأمانة، أن المعقم سيتم توزيعه مجاناً بدءاً من الغد في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض، منها الإشارات المرورية، وبعض الجوامع، والتنسيق مع جهات حكومية لتزويدهم به.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت الجل المعقم الذي أنتجته أمانة منطقة الرياض في مختبراتها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التدايير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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