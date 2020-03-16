38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في قطر

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 439 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه من ضمن الـ 38 حالة المصابة كورونا، تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من السفر من عدة دول هي: المملكة المتحدة، مملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري، مشيرة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام.