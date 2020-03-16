نصائح لضمان حجوزات رحلاتك في ظل تفشي فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد في الكثير من بلدان العالم، أصبح التخطيط لقضاء عطلة خارج البلاد أمراً مثيراً للقلق، حيث يحاول الكثيرون العثور على ملاذ آمن، يقضون فيه أوقاتاً مميزة.

ولتحقيق هذا الهدف، دون خسارة حجزك بسبب فيروس كورونا، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، النصائح التالية:

الخطوة الأولى

احجز مع شركة تتسم بالمرونة، وتسمح بإمكانية إلغاء الرحلة قبل وقت قصير من موعد الانطلاق. على سبيل المثال، إن كنت تعاني من أعراض غير طبيعية وكانت رحلتك قريبة ستكون قادراً على إلغاء حجزك قبل وقت قصير قد يصل إلى 48 ساعة قبل الانطلاق.

وبحسب خبراء السفر تقدم العديد من شركات الرحلات البحرية فرصة أخرى للمسافرين لتأجيل موعد رحلتهم لمدة قد تصل أحياناً إلى عامين.

بالنسبة للرحلات الجوية، ستقوم الخطوط الجوية البريطانية وشركة فيرجن أتلانتيك بالتنازل عن الرسوم لأولئك الذين يرغبون في تغيير الرحلات حتى يوم المغادرة، ولكن فقط للحجوزات التي تمت بعد يوم الثلاثاء 3 مارس.

كما يمكن استرداد المبالغ المدفوعة للحجوزات بالكامل إذا ثبت بأن الوجهة المزمع السفر إليها باتت منطقة محظورة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

ستسمح لك بعض الشركات أيضاً بتغيير الحجوزات إلى رحلة بنفس القيمة في مكان آخر، على الرغم من أنك ستحتاج إلى التصرف بسرعة لأن المنتجعات البديلة قد تكون متاحة بشكل محدود. أفضل نصيحة هي أخذ عطلة “الخيار الثاني” في الاعتبار والاتصال بمزود الحزمة بسرعة إذا تم إعلامك بالمشكلات في وجهتك الأصلية. تقدم شركة إكسودوس السياحية “ودائع قابلة للتحويل”، بحيث يمكن للعملاء تبديل الرحلات بسهولة أكبر.

الخطوة الثانية

قم دائماً بشراء تأمين السفر فور حجزك لقضاء عطلة وأخبر شركة التأمين عن الظروف الصحية الموجودة لديك مسبقاً، لن يدفع التأمين مقابل “عدم الرغبة في السفر”، لذلك لا يمكنك المطالبة بالتعويض إذا كانت وجهتك آمنة. يجب أن تغطي السياسات التكاليف الطبية إذا كنت مصاباً بفيروس كورونا، أو أي حال صحية أخرى، عندما تكون خارج البلاد.

الخطوة الثالثة

من المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من أن شركة الطيران أو الفندق أو وكيل السفر أو شركة التأمين لديها عنوان بريدك الإلكتروني الحالي ورقم هاتفك المحمول حتى تتمكن من إخبارك بأي تغييرات قد تطرأ على تفاصيل رحلتك أو الفندق أو العطلة.

إذا قمت بالحجز عبر الإنترنت، فقم بتسجيل الدخول والتحقق من صحة التفاصيل التي قدمتها، أو اتصل بمزود الخدمة الخاص بك عن طريق الهاتف أو في أحد فروع الشركة الرئيسية حتى يعرف الموظفون كيفية الوصول إليك في حالات الطوارئ.