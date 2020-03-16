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«الأحوال المدنية» تعلن تعليق استقبال المواطنين بمختلف مناطق المملكة

«الأحوال المدنية» تعلن تعليق استقبال المواطنين بمختلف مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه تقرر تعليق استقبال المواطنين والمواطنات في مكاتب الأحوال المدنية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، في بيان لها، أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات التي تتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة، فقد تقرر تعليق استقبال المواطنين والمواطنات مؤقتًا في جميع مكاتب الأحوال المدنية بدءًا من اليوم الاثنين 1441/7/21هـ الموافق 2020/3/16م، ولمدة 16 يومًا.

وأفادت الوكالة أن مدة التعليق لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

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