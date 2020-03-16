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علامات تنذر مريض السكري باقتراب الغيبوبة

علامات تنذر مريض السكري باقتراب الغيبوبة
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تواصل – وكالات:

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة، أن إهمال العلاج بالأنسولين يهدد مرضى السكري من النوع الثاني بالدخول في غيبوبة السكر.

وأوضحت الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن ذلك بسبب الارتفاع الشديد لمستوى السكر بالدم ووصوله إلى قيم تتراوح بين 600 و1000 مليجرام/ديسيلتر.

وأضافت: أن العلامات الدالة على غيبوبة السكر تتمثل في انبعاث رائحة الأسيتون من النفس وصعوبات التنفس واضطرابات الوعي وفقدانه، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والدوار وآلام البطن.

ويلزم استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه العلامات لأن غيبوبة السكر قد تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تلف دائم في الدماغ، كما أنها قد تؤدي إلى الوفاة، في حال عدم علاجها في الوقت المناسب.

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