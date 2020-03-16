وزير الصحة: نأمل من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة

تواصل – فريق التحرير:

طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمينبالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة: “سنتخذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين”، مضيفاً: “نتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونافي العالم، ومجموع المتعافين في المملكة وصل 6 حالات”.