وزير الصحة: نأمل من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة

تواصل – فريق التحرير:
طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمينبالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار الفيروس.
وقال وزير الصحة: “سنتخذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين”، مضيفاً: “نتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونافي العالم، ومجموع المتعافين في المملكة وصل 6 حالات”.
بالفيديو.. وزير الصحة: نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورةhttps://t.co/HAWLxZNe8x#وزارة_الصحة#السعودية#المملكة#الصحة#عاجلpic.twitter.com/nMon41QD0e
— صحيفة تواصل (@twasulnews)March 16, 2020