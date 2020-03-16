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‏باستثناء الوظائف الحرجة.. «النقد» تُوجّه المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يوماً

‏باستثناء الوظائف الحرجة.. «النقد» تُوجّه المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يوماً
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تواصل – الرياض:

أصدرت مؤسسة النقد، اليوم الاثنين، توجيهاً للمؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا ‏باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.

وأكدت مؤسسة النقد، على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة، وتضمّن القرار بالاكتفاء بالعمل عن بُعد بعدة ضوابط منها: “تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا، ومتابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء”.

وأشار التوجيه إلى تفعيل استمرار عمل نظام التحويلات المالية في أوقاته المعتادة، وأن تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة، وتمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.

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