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الكويت تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» لـ123 حالة

الكويت تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» لـ123 حالة
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تواصل- وكالات:

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أنة تم تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، مبينًا أن أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعها لمواطنين كويتيين ، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر .

وبذلك يرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة ، تم شفاء 9 حالات منها .

 

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